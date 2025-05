Cahill ersetzt Charlotte Hogg, die nach acht erfolgreichen Jahren bei Visa das Unternehmen verlässt

Visa (NYSE:V) gab heute bekannt, dass Antony Cahill vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zum neuen Regionalpräsidenten und Chief Executive Officer für das Europageschäft ernannt wurde. Der langjährige Bankmanager und Visa-Veteran wird Charlotte Hogg ersetzen, die Visa nach acht Jahren verlässt, um eine neue Herausforderung außerhalb des Unternehmens anzunehmen. Cahill wird seinen Sitz in London haben und voraussichtlich Anfang Juni seine neue Position antreten.

Seit 2023 war Cahill als President of Value-Added Services (VAS) für die Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung eines globalen Portfolios von über 200 Produkten und Lösungen verantwortlich, die das Wachstum und die Geschäftsleistung der Kunden fördern. Unter seiner Führung hat sich VAS rasch zu einem globalen Unternehmen mit einem Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar entwickelt und ein jährliches Umsatzwachstum von über 20 erzielt. Er kam 2018 als Geschäftsführer für Visa Europe zu Visa und wurde später Deputy Chief Executive Officer für die Region, wo er alle Kundenbeziehungen von Visa in 38 europäischen Märkten betreute.

Vor seinem Eintritt bei Visa war Cahill acht Jahre lang in leitenden Positionen als Chief Operating Officer bei der National Australia Bank (NAB) tätig. Zu Beginn seiner Karriere war Cahill 12 Jahre lang bei der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) tätig.

"Wir sind Charlotte für alles dankbar, was sie für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts in Europa geleistet hat", sagte Ryan McInerney, CEO von Visa. "Mit seiner Erfahrung in der Region, seinem tiefen Verständnis für die Vielfalt und Komplexität unserer Märkte und seinen starken Beziehungen zu unseren Partnern ist Antony bestens qualifiziert, Visa Europe zu leiten."

Oliver Jenkyn, Group President, Global Markets, erklärte: "Antony ist eine motivierte, einflussreiche Führungskraft, die uns dabei helfen wird, unser Geschäft weiter zu beschleunigen und die enormen Wachstumschancen in der Region zu nutzen."

Debbie Hewitt, Vorstandsvorsitzende von Visa Europe Limited, fügte hinzu: "Wir könnten nicht glücklicher sein, Antony wieder in Europa willkommen zu heißen, wo er die Leitung eines gesunden, florierenden Unternehmens übernimmt. Dies ist ein Beweis für die herausragende Führungsqualitäten von Charlotte. Während ihrer fast achtjährigen Tätigkeit als CEO von Visa Europe hat Charlotte den Umsatz in der Region deutlich gesteigert, das Geschäft von Visa ausgebaut und die Teams und Marktanteile in strategisch wichtigen europäischen Märkten wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien vergrößert. Wir danken ihr für ihre zahlreichen Beiträge und wünschen ihr viel Erfolg für ihren nächsten Lebensabschnitt."

Die interne Suche nach einem Nachfolger für Antony Cahill hat begonnen, und das Unternehmen geht davon aus, dass sein Nachfolger in Kürze bekannt gegeben wird.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, der Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Behörden in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften erfolgreich sein können. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, alle Menschen überall fördern und den Zugang als Grundlage für die Zukunft des Geldverkehrs betrachten, erfolgreich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250526986949/de/

Contacts:

Mark Hooper

+44 (0)20 7795 5336

Europeanmedia@visa.com