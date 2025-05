Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat heute seinen "State of Cybersecurity Report 2025" veröffentlicht. Der Bericht unterstreicht die wachsende Bedeutung der Integration von KI in Cybersicherheitsmaßnahmen in Zeiten steigenden Kostendrucks und immer raffinierterer Cyberbedrohungen.

Der Bericht befragte über 100 weltweit führende Cybersicherheitsexperten und -berater und ergab, dass KI-gesteuerte Automatisierung und Kostenoptimierung zu den wichtigsten Cybersicherheitsprioritäten von Unternehmen zählen. Tatsächlich geben 30 Prozent der Befragten an, dass Investitionen in KI-Automatisierung zur Stärkung der Cybersicherheitsmaßnahmen und zur Kostensenkung oberste Priorität haben. Weitere Strategien der CISOs zur Kostenoptimierung sind die Rationalisierung von Tools (26 Prozent), die Optimierung von Sicherheits- und Risikomanagementprozessen (23 Prozent) und die Vereinfachung von Betriebsmodellen (20 Prozent).

Der Bericht hebt auch die wachsende Bedeutung von KI für das Management von Cyber-Bedrohungen hervor und zeigt, wie Investitionen in fortschrittliche KI-gesteuerte Sicherheitslösungen, die kontinuierliche Beobachtung von KI-Entwicklungen und die Förderung einer Innovations- und Anpassungskultur innerhalb der Cybersicherheitsteams eine wichtige Rolle im Risikomanagement spielen können. Viele CISOs nutzen KI, um die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktionszeiten zu verbessern (31 Prozent) und um verbesserte Fähigkeiten zur Reaktion auf Vorfälle aufzubauen (24 Prozent).

Dieser Fokus auf KI zur Bewältigung von Bedrohungen wird nur noch von der Implementierung von Zero-Trust-Sicherheitsframeworks übertroffen, die für 97 Prozent der Befragten oberste Investitionspriorität haben.

"Die Budgets für Cybersicherheit haben Mühe, mit der zunehmenden Komplexität der Cyberbedrohungen Schritt zu halten", sagte Tony Buffomante, SVP Global Head Cybersecurity Risk Services, Wipro Limited "KI bietet eine Lösung, indem sie Unternehmen dabei hilft, ihre Abwehrmaßnahmen zu stärken und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. Dadurch können CISOs einen stärker ergebnisorientierten Ansatz verfolgen, indem sie risikobereinigte Renditen priorisieren."

"Der bewährte beratungsorientierte Ansatz von Wipro und seine Partnerschaften im KI-Ökosystem und Innovationsnetzwerk eröffnen Möglichkeiten zur Stärkung der Abwehrmaßnahmen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. Wir unterstützen unsere Kunden beim Aufbau KI-gestützter Cybersicherheitsmaßnahmen, mit denen sie Risiken in Chancen verwandeln und eine cyberresiliente Zukunft erreichen können", so Buffomante abschließend.

Dem Bericht zufolge müssen CISOs mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, um die richtige Daten-Governance zu etablieren, damit KI für die Cyber-Resilienz im gesamten Unternehmen genutzt werden kann. Außerdem müssen sie regelmäßige umfassende Cybersicherheitsschulungen für alle Mitarbeiter einrichten. Die vollständigen Ergebnisse des Berichts finden Sie hier.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem holistischen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Beschäftigten und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer stetig evolvierenden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

