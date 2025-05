Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem über weiten Strecken freundlichen Verlauf nur wenig verändert geschlossen. Zunächst hatten Anschlusskäufe an den starken Vortag sowie Entspannungssignale im Handelsstreit mit den USA gestützt. Dann aber liess der Schwung am späteren Nachmittag nach und die Gewinne schmolzen ab. Händler bezeichneten die Stimmung aber als gut, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung der von ihm ...

