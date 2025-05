Paris / London / Zürich - Gestützt von Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der EU sowie von positiven Konjunkturdaten haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag weiter zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,37 Prozent auf 5.415,45 Punkte. Ausserhalb des gemeinsamen Währungsraums ging es für den Schweizer SMI geringfügig auf 12.324,78 Zähler nach oben. An der Londoner Börse, die am Montag feiertagsbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...