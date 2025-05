Der Dow Jones Industrial Average gewann am Dienstag an Boden.Die Anlegerstimmung erholt sich, nachdem US-Präsident Trump erneut seine eigenen Zölle verschoben hat.Trumps vorgeschlagener zusätzlicher Zoll von 50% auf EU-Waren wurde bis zum 9. Juli verschoben.Der Dow Jones stieg am Dienstag zusammen mit anderen wichtigen Aktienindizes, da sich die Anlegerstimmung ...

