Augsburg - Sandro Wagner übernimmt offenbar den FC Augsburg. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der bisherige Co-Trainer der Nationalelf der Nachfolger von FCA-Coach Jess Thorup.



Wagner soll demnach jedoch zunächst noch die DFB-Auswahl in der Nations League betreuen, bevor er zum Bundesligisten stößt. Von 2021 bis 2023 war der Ex-Profi bereits als Cheftrainer bei der SpVgg Unterhaching aktiv, die er zurück in die 3. Liga führte.



Thorup war nach der weitgehend sorgenfreien Saison erst vor Kurzem entlassen worden, mit ihm musste auch Sportdirektor Marinko Jurendic gehen. Als Grund gaben die Fuggerstädter die künftige Ausrichtung und Entwicklung des Vereins an.





© 2025 dts Nachrichtenagentur