Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat sich in einem packenden Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert.



In der Verlängerung erzielte Rayan Philippe den besiegelten Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand, nachdem die Saarländer zuvor mit 2:0 in Führung gegangen waren. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft, wobei Braunschweig zunächst die besseren Chancen hatte. Saarbrücken kämpfte sich jedoch zurück und glich das Hinspielergebnis von 0:2 aus.



Der 1. FC Saarbrücken zeigte sich im Vergleich zum Hinspiel deutlich verbessert und ging durch Tore von Florian Krüger und Kai Brünker in Führung. Trotz Unterzahl in den letzten Minuten der regulären Spielzeit gelang es den Saarländern, die Verlängerung zu erzwingen. Braunschweig verteidigte jedoch mit großem Einsatz und konnte sich auf Torhüter Ron-Thorben Hoffmann verlassen, der mehrfach stark parierte.



In der Verlängerung waren es schließlich Fabio Di Michele Sanchez und Rayan Philippe, der nach einem weiten Abschlag von Hoffmann den Ball im gegnerischen Tor unterbrachte und damit den Klassenerhalt für die Braunschweiger sicherte.





