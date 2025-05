Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat sich in der Zweitliga-Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken durchgesetzt. Damit spielen die Niedersachsen auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.





© 2025 dts Nachrichtenagentur