Dr. Copper - ohne geht's nicht: Kupfer-Boom durch die Energiewende - Aktie im Fokus!

Der globale Kupferbedarf befindet sich im Höhenflug: Nach einem Allzeithoch 2024 setzt der Kupferpreis seinen Aufwärtstrend fort.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Elektromobilität und erneuerbare Energien befeuern diese Nachfrage - ein Elektrofahrzeug enthält bis zu viermal mehr Kupfer als ein herkömmlicher PKW. Brancheninsider warnen bereits vor einem strukturellen Defizit. Bergbaulegende Robert Friedland betont, die Welt müsse in den nächsten 20 Jahren mehr Kupfer produzieren als in ihrer gesamten Geschichte zuvor. Für Anleger eröffnet sich hier eine goldene Gelegenheit.

Foran Mining Corp. (WKN: A1C09C) positioniert sich als Schlüsselakteur in diesem neuen Kupfer-Superzyklus. Das kanadische Unternehmen erschließt mit "McIlvenna Bay' eine erstklassige Kupfer-Zink-Lagerstätte in Saskatchewan - einer der weltweit attraktivsten Bergbauregionen. Bereits 2026 soll die Produktion anlaufen. Die Vorräte der Lagerstätte reichen für rund 18 Jahre Abbau. Prognosen sehen eine jährliche Förderung von etwa 65 Mio. Pfund (~30.000 Tonnen) Kupferäquivalent vor - genug, um Kanadas Kupferoutput allein um bis zu 4 % zu steigern. Die Standortvorteile sind enorm: ausgezeichnete Infrastruktur in einer politisch stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion. All das untermauert Forans Rolle als potenzieller Schlüssellieferant für die Energiewende.

Gleichzeitig hat Foran Mining (WKN: A1C09C) namhafte Fürsprecher gewonnen. Bergbau-Titan Pierre Lassonde zählt zu den Investoren des Unternehmens - ein Vertrauensbeweis aus berufenem Munde. Zudem hat Foran (WKN: A1C09C) erst kürzlich 350 Mio. CAD frisches Kapital eingeworben, unter anderem von Agnico Eagle Mines und dem staatlichen Canada Growth Fund. Diese finanzielle Stärke und Expertise im Aktionariat unterstreichen die Wachstumsperspektiven. Auch in puncto Nachhaltigkeit ("ESG') setzt Foran Maßstäbe: Das Unternehmen plant nichts Geringeres als die weltweit erste CO2-neutrale Kupfermine - unter Einsatz modernster Technologien wie elektrisch betriebener Fahrzeugflotten und Trockenabraum.

Foran Mining schreitet fantastisch voran!

Ehrgeizig. Hartnäckig. Ethisch. (Ambitious. Tenacious. Ethical.). Das ist der dynamische Dreiklang, den Foran Mining (WKN: A1C09C) nicht nur als Motto trägt, sondern auch konsequent in der Entwicklung seiner Power Projekte. Die Entwicklung seiner Basis- und Kritische-Metalle-Projekte im "Flin Flon Greenstone Belt' in Saskatchewan konsequent umsetzt ist schon begeisternd. Ganz nebenbei ist dieser Grünsteingürtel im Süden Kanadas DER globale Bergbau-Hotspot für hochgradige "vulkanogene Massivsulfid'-Lagerstätten ("VMS').

Quelle: Foran Mining

Eine besonders hellglänzende Perle in Foran Minings (WKN: A1C09C) hochperformantem, rund 40.500 Hektar großen Portfolio ist zweifelsohne das 100 % unternehmenseigene "McIlvenna Bay'-Projekt, welches wohlgemerkt die größte unerschlossene "VMS'-Lagerstätte inmitten eben dieses grandios gehaltvollen "Flin Flon Greenstone Belt' ist. Da wundert es nicht, dass Foran genau von hier regelmäßig mächtige Volltreffer aus seinem rund 32.500 m umfassenden Bohrprogramm meldet, unter anderem von den beiden vielversprechenden Zonen "Tesla' und "Bridge'.

Bei "Tesla Central', also nur etwa 300 m nördlich von der Mega-Lagerstätte "McIlvenna Bay' entfernt, konnten Forans (WKN: A1C09C) Bohrer kürzlich gleich mehrere Zonen mit wesentlich verdickter Mineralisierung bestätigen und dabei unter anderem sensationelle 0,46 % Cu, 9,77 % Zn, 16,6 g/t Ag und 0,24 g/t Au (3,56 % CuÄq) über 69,8 m einschließlich 0,45 % Cu, 16,86 % Zn, 14,8 g/t Ag und 0,40 g/t Au(5,76 % CuÄq) über 14,6 m zutage fördern.

Quelle: Foran Mining

Weitere rekordverdächtige Highlights lieferte Bohrung TS-25-37w1 mit grandiosen 0,80 g/t Au und 124,7 g/t Ag über 8,0 m ebenso wie 0,85 % Cu, 9,00 % Zn, 50,1 g/t Ag und 0,42 g/t Au (3,94 % CuÄq) über 9,2 m.

Dem standen Bohrungen TS-25-36 mit fantastischen 0,79 % Cu, 7,36 % Zn, 50,6 g/t Ag und 0,22 g/t Au (3,28 % CuÄq) über 17,1 m und mit 0,44 % Cu, 8,42 % Zn, 32,2 g/t Ag und 0,05 g/t Au (3,10 % CuÄq) über 14,5 m in ebenso nichts nach wie Bohrloch TS-25-35w1 mit herausragenden 0,98 % Cu, 6,20 % Zn, 48,9 g/t Ag und 0,25 g/t Au (3,12 % CuÄq) über 21,0 m einschließlich 2,07 % Cu, 1,93 % Zn, 78,2 g/t Ag und 0,56 g/t Au (3,15 % CuÄq) über 3,5 m und 0,40 % Cu, 10,55 % Zn, 45,4 g/t Ag und 0,06 g/t Au (3,77 % CuÄq) über 5,4 m.

Kurs auf kommerzielle Kupfer-Produktion ab 2026!

Parallel zu den bombastischen Bohrergebnissen treibt Foran Mining (WKN: A1C09C) auch die Bau der "McIlvenna Bay'-Mine voran und macht dabei fantastische Fortschritte. So wurden zum Ende des ersten Quartals 2025 schon sehr gute 32 % und damit knapp ein Drittel des Gesamtbaufortschritts erreicht, inklusive der wichtigsten Meilensteine wie die Prozessanlage und die unterirdische Minenerschließung, den Aushub für die Frischlufterhöhung, die Erdarbeiten für die elektrische Haupttransformatorstation und den Groberzbehälter ebenso wie die Maschinen-Werkstatt, das Gebäude für die Lagerung von Notfallfahrzeugen, das Abraumlager, das Verwaltungsgebäude und die Erweiterung des Camps.

Quelle: Foran Mining

Kurzum: Die Pfeiler für eine planmäßige Aufnahme der kommerziellen Produktion in der ersten Jahreshälfte 2026 sind bereits fest verankert und der nächste Halt "McIlvenna Bay' zu Kanadas nächster Kupfermine zu machen - wohlgemerkt mit Blick auf einen weltweit massiv zunehmenden Heißhunger auf Kupfer - ist somit in greifbarer Nähe. Dass alles passiert zudem bei maximaler Sicherheit, die sich in einer sehr geringen Unfallhäufigkeit von 1,4 im bisherigen Jahresverlauf (einschließlich Exploration) bei einer ca. 510 Personen zählenden Belegschaft auf der Baustelle beeindruckend widerspiegelt.

Finanzfluss läuft auf vollen Touren!

Mit der Ankündigung einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von satten 350 Mio. CAD unterstreicht Foran Mining (WKN: A1C09C) eindrucksvoll, dass es neben der Entwicklung von Power-Projekten wie eben "McIlvenna Bay' auch in Sachen Finanzen unwiderstehlich voranschreitet. Hierfür sollen Stammaktien ausgegeben werden. Ein ausgewählter Kreis an Investoren - darunter aller Voraussicht nach auch Forans CEO Dan Myerson - steht bereits ungeduldig Schlange, um sich diese zu sichern, sodass die angepeilten 350 Mio. CAD sehr wahrscheinlich im vollen Umfang in die Kassen des Unternehmens gespült werden.

Damit wird Foran Mining (WKN: A1C09C) dann den Abschluss der Bauarbeiten bei "McIlvenna Bay' forcieren und zusätzlich weitere vielversprechende regionalen Ziele genauer erkunden können.

Unterm Strich bedeutet diese Privatplatzierung und das Interesse der Investoren daran, dass Foran (WKN: A1C09C) neben finanzieller Flexibilität auch an entsprechender Stabilität bei den Finanzen gewinnen wird. Damit kann es das Ausnahme-Potenzial von "McIlvenna Bay' im Speziellen und seines Gesamtportfolios im hochgradigen "Flin Flon Greenstone Belt' voll ausschöpfen und zugunsten seiner Aktionäre und seines weiteren steilen Wachstumskurses monetarisieren.

Nachhaltigkeit bleibt im Vordergrund!

Neben den beeindruckenden Erfolgsetappen in Sachen baldiger kommerzieller Kupferproduktion und einem fettem Finanzflow, treibt Foran Mining (WKN: A1C09C) auch das "E" für Ethisch in seinem Unternehmenscredo fokussiert voran. Das spiegelt sich auch in der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts für 2024 wider - und hier konkret in den erstklassigen Erfolgen, die sich darin wiederfinden.

Dazu gehören Spitzenleistungen in Bezug auf das herausragende Ressourcenmanagement von Foran, die sich in einer sehr nachhaltigen Kohlenstoffintensität von 0,38 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent pro Unze Goldäquivalent zeigen ebenso wie darin, dass beachtliche 14 % des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen und dass - bei einer sehr geringen Intensität des Süßwasserverbrauchs von gerade einmal 0,23 m³ pro Tonne verarbeitetes Erz - 58 % des Wassers recycelt oder wiederverwendet werden.

Insgesamt wird Nachhaltigkeit bei Foran Mining (WKN: A1C09C) bereits von den Führungskräften vorgelebt. So besitzen 63 % der Direktoren Fachwissen in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und "ESG' und mit 30 % ist zudem fast ein Drittel der kurzfristigen Anreizvergütung für Führungskräfte an die "ESG'-Leistung gebunden.

Nicht zuletzt legt Foran, auch im Sinne der ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklung seiner Projekte, einen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der lokalen Community. Dabei gingen letztes Jahr satte 9,2 Mio. CAD in kommunale Entwicklungsprogramme und -fonds und 41 % der Mitarbeiter stammen aus lokalen Gemeinschaften, was den Arbeitsmarkt vor Ort stärkt und dessen Bedeutung für Foran unterstreicht.

Foran steht für Fortschritt auf allen Ebenen!

Sei es finanziell, mit Blick auf die Portfolio-Performance oder auch hinsichtlich des Erreichens branchenführender Nachhaltigkeitsziele: Foran Mining (WKN: A1C09C) spielt in allen drei Kategorien in der Königsklasse. Noch etwas präziser und perspektivischer ordnet Dan Myerson, CEO des dynamischen Kupfermarkt-Senkrechtstarters, diese Erfolgsetappen ein:

"Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen bei "McIlvenna Bay' haben erneut bestätigt, welches außergewöhnliche Potenzial in unserem Flaggschiffprojekt steckt. Umso konzentrierter verfolgen wir nun unser Ziel der kommerziellen Kupfer-Produktion in der ersten Hälfte des kommenden Jahres und treiben den Bau der nächsten Kupfermine Kanadas entsprechend entschlossen und sehr erfolgreich voran. Die geplante Privatplatzierung wird hierbei eine wichtige Rolle spielen, sei es mit Blick auf die Fertigstellung der "McIlvenna Bay'-Mine wie auch in Bezug auf die Exploration zusätzlicher regionaler Ziele, die ihrerseits großes Potenzial versprechen. Nicht zuletzt haben wir auch in Sachen Nachhaltigkeit unsere Vorreiterrolle untermauert und sehen das Erreichen dieser Ziele als einen Teil unseres dynamischen Transformationsprozesses, von dem unsere Aktionären, Kreditgeber und die lokalen Behörden und Gemeinden ebenso wie unsere Mitarbeiter und andere Stakeholder gleichermaßen profitieren, jetzt und in Zukunft."

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/foran-mining-minenbau-voll-im-plan-und-grosses-explorationsprogramm-im-jahr-2025/

Fazit: Alles ist vorbereitet, für den Kupferboom!

Kupfer gilt als strategischer Rohstoff der Zukunft, unerlässlich für Elektroautos, grüne Energie und moderne Infrastruktur. Foran Mining (WKN: A1C09C) vereint all jene Qualitäten, die in diesem Kontext zählen: ein großes, hochwertiges Projekt in sicherem Umfeld, starke Partner und Finanzierung sowie ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Damit ist Foran auf dem besten Weg, sich einen Spitzenplatz im kommenden Kupferboom zu sichern - wovon vor allem früh positionierte Investoren erheblich profitieren sollten.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Foran Mining, Wallstreet Online, eigene Daten und Research arbeiten, invest.wallstpicks.comreuters.cominvest.wallstpicks.comsaskatchewan.camining.commining.commining-technology.comresourceworld.comforanmining.commining-technology.comforanmining.com, Bild-Quellen: Foran Mining, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Mai 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Foran Mining, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Foran Mining, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Foran Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Foran Mining halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimeragb/ -.

