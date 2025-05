© Foto: DALL-E

Die Berichtssaison liegt in den letzten Zügen, hat aber noch ein großes Highlight vor der Brust - die Zahlen von Nvidia. Und genau wie in jedem Quartal zuvor, fragen sich die Anleger: Was mache ich jetzt mit der Aktie?Der Knackpunkt in diesem Quartal sind die verschärften US-Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China, die Nvidia-CEO Jensen Huang scharf kritisiert hat. In einem Interview bezeichnete Huang die Maßnahmen als "Fehlschlag", der amerikanischen Unternehmen mehr schade als China selbst. Insbesondere die Chipindustrie in den USA verliere dadurch Marktanteile und Innovationsdynamik in einem der wichtigsten Absatzmärkte weltweit. Auf der Technikmesse Computex in Taiwan sagte der …