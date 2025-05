Wie ausgelastet sind die Kühlhäuser in Deutschland? Was und in welchen Mengen wird in Kühlhäusern gelagert? Wie viele LKW und Anhänger mit maschineller Kühlung gibt es? Diese und zahlreiche weitere Fragen beantwortet der VDKL-Jahresbericht 2024/2025, der jetzt durch den Verband Deutscher Kühlhäuser & Kühllogistikunternehmen e. V. (VDKL)...

Den vollständigen Artikel lesen ...