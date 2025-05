Zwischen 2014 und 2024 wuchs der EU-Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen um 59,0 %, wobei die Exporte um 58,0 % und die Importe um 60,2 % zunahmen, so berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pexels In dem Jahr 2024 exportierte die EU landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 234,1 Milliarden EUR und importierte für 194,9 Milliarden EUR, was einen Überschuss von 39,2 Milliarden...

