USD/CAD gewinnt am dritten Tag in Folge an positiver Dynamik bei moderater USD-Stärke.US-fiskalische Bedenken und Wetten auf Zinssenkungen der Fed könnten die Gewinne des USD und der Kassakurse begrenzen.Händler verzichten ebenfalls darauf, aggressive Wetten vor der Veröffentlichung der FOMC-Sitzungsprotokolle zu platzieren.Das Währungspaar USD/CAD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...