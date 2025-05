Der japanische Yen zieht am Mittwoch einige Intraday-Verkäufer an, obwohl es an Anschlusskäufen mangelt.Berichte, dass Japan Maßnahmen ergreifen wird, um einen Anstieg der JGBs zu dämpfen, schwächen den JPY inmitten der Risikobereitschaft.Ein moderater Anstieg des USD unterstützt USD/JPY, obwohl der divergente Ausblick von BoJ und Fed die Gewinne begrenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...