Zürich - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat im ersten Quartal 2025 erneut einen Verlust eingefahren. Bereits in den vorangegangenen beiden Jahren hatte die Gesellschaft jeweils Verluste zum Jahresauftakt geschrieben. Die Mieteinnahmen sanken in den Monaten Januar bis März um 8,7 Prozent auf knapp 26 Millionen US-Dollar. Dies sei auf den Rückgang der Anzahl der Immobilien zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...