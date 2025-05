IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers") ist basierend auf der Anzahl der Tower einer der größten Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsinfrastruktur weltweit. Heute hat das Unternehmen seinen 2024 Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt.

Der Bericht befasst sich mit den Nachhaltigkeitsaktivitäten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024. Er beweist das kontinuierliche Engagement von IHS Towers für seine Stakeholder, wie zum Beispiel Mitarbeiter, Kunden, örtliche Kommunen, Gesetzgeber, Regierungen und Aktionäre.

IHS Towers' Vision ist es, die Welt zu verbinden. Mobile Konnektivität soll wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung fördern. Die Kommunikationsinfrastruktur ist eine Voraussetzung dafür.

Im Jahr 2024 hat IHS Towers Fortschritte bei der Umsetzung seiner Vier-Säulen-Nachhaltigkeitsstrategie gemacht Fokus auf Ethik und Governance, Umwelt und Klimawandel, Bildung und wirtschaftliches Wachstum sowie Menschen und Kommunen. Diese Aspekte werden in dem Bericht erläutert.

Sam Darwish, Chairman CEO, IHS Towers, kommentierte: "In einer zunehmend vernetzten Welt unterstützen wir mit unseren Lösungen die digitale Inklusion. Wie in unserem 2024 Nachhaltigkeitsbericht dargelegt, möchten wir die sozioökonomischen Chancen noch mehr nutzen, die sich aus unseren Initiativen mit Fokus auf örtliche Kommunen ergeben.

Im Jahr 2024 haben wir 55 unserer Ausgaben für Nachhaltigkeit für Initiativen ausgegeben, die sich auf die Säule "Bildung und wirtschaftliches Wachstum" beziehen. Durch die Entwicklung von ICT-Centern und digitalen Kiosks, STEM-Schulungsprogrammen und dem Ausbau von Internetverbindungen für Schulen helfen wir dabei, der kommenden Generation Zugang zu Bildungsressourcen zu ermöglichen.

2024 wurde auch unsere dreijährige Partnerschaft mit Giga beendet, einer gemeinsamen Initiative von UNICEF und ITU. Ich bin stolz auf unseren Beitrag zu dem Ziel, alle Schulen der Welt mit dem Internet zu verbinden und damit alle Kinder Zugang zu Informationen, Chancen und Auswahlmöglichkeiten zu bieten."

Highlights des 2024 Nachhaltigkeitsberichts

Für das am 31. Dezember 2024 berichten wir die folgenden Fortschritte im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG):

Umwelt

Plan zur Verringerung des Kohlenstoffs: Die Emissionsintensität pro Kilowatt-Stunde des Scope 1 und Scope 2 wurde im Vergleich zu 2023 um 11 verringert, seit 2021 sind es ungefähr 20 %. Investitionen von $209,4 Millionen in das Project Green seit dem Beginn des Projekts im Jahr 2022

Es wurden 7.800 Setzlinge in der brasilianischen Amazon-Region gepflanzt, wodurch zusätzliche vier Hektar aufgeforstet wurden.

Partnerschaft mit WaterAid, um Auffangsysteme für Regenwasser in vier Schulen im Nyamagabe District, Ruanda, zu erbauen, wodurch mehr als 4.000 Kinder und Mitarbeiter mit sauberem Wasser versorgt werden.

Sozial

Einführung von Life Saving Rules und neun HSE-Prinzipien, um unsere Herangehensweise an Gesundheit und Sicherheit weiter zu stärken.

Die Quote von gemeldeten Arbeitsverletzungen unter IHS-Mitarbeitern sank auf 0,04 im Vergleich zu 0,17 im Jahr 2023.

27 unserer Mitarbeiter sind Frauen und 73 Männer, genau wie im Jahr 2023.

Mitarbeiter haben im Durchschnitt 12 Stunden an Schulungen in der IHS Academy absolviert.

Es wurden $8,2 Millionen für Nachhaltigkeitsinitiativen für Kommunen ausgegeben, wodurch das gesamte Investment in lokale Kommunen seit 2017 auf $37 Millionen gestiegen ist.

Mehr digitale Inklusion durch: Training von mehr als 100.000 Studierenden zur Verbesserung digitaler Fähigkeiten im Rahmen von Nigeria's 3 Million Technical Talent (3MTT) Initiative Versorgung von 2.000 jungen Leuten mit neuer ICT und digitalen Geräten in Kamerun und Ruanda Unterstützung von 5.250 Studierenden durch STEM-Fähigkeiten und-Schulungen in Nigeria und Brasilien

Erweiterte Analyse der Giga-Sichtbarkeit in Brasilien: Durch die Integration von IHS Brasilien-Daten hat Giga festgestellt, dass die durchschnittliche Entfernung von einer Schule zum nächsten Tower 0,85 Kilometer beträgt.



Governance

IHS Südafrika hat ein Level 4 Rating im ersten Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) Audit erreicht.

Aufrechterhaltung unserer Zertifizierung des ISO 37001 Managementsystems für die Bekämpfung der Korruption 1

Im März 2025 erhielten wir ein aktuelles ESG Risikorating von Morningstar Sustainalytics. Unser ESG Risikorating platziert uns unter den 9 besten aller von Morningstar Sustainalytics im Bereich Telecommunication Services bewerteten Unternehmen. 2

Weiterhin hohe Standards bei Integrität in unserer Lieferkette: 4.581 Mitarbeiter der Lieferanten haben Schulungen zu Themen zu unserem Supplier Code of Conduct absolviert.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ihstowers.com/sustainability

Über IHS Towers: IHS Towers ist basierend auf der Anzahl der Tower einer der größten Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsinfrastruktur Das Unternehmen ist ausschließlich in Schwellenländern aktiv. Es betreibt mehr als 39.000 Tower in acht Märkten, darunter Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Elfenbeinküste, Nigeria, Ruanda, Südafrika und Sambia. Wenn Sie mehr Informationen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen Sie: www.ihstowers.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir möchten diese zukunftsgerichteten Aussagen durch entsprechende Safe Harbor-Vorschriften für zukunftsgerichtete Aussagen (oder deren Äquivalente) von geltenden Justizsystemen abdecken, wie zum Beispiel Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, in seiner gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, in seiner gültigen Fassung (der "Exchange Act"). Alle Aussagen dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von solchen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie diese an folgenden Formulierungen erkennen: "dürfen", "werden", "sollte", "erwarten", "planen", "vorhersagen", "könnte", "beabsichtigen", "Ziele", "widmen", "Projekte", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "annehmen", "Potenzial" oder "fortfahren" oder die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen zu unserer Unternehmensstrategie, unseren Plänen, zum Marktwachstum sowie zu unseren Zielen, unserem Nachhaltigkeitsprogramm und unserem Plan zur Reduktion des Kohlenstoffs.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren hauptsächlich auf unseren derzeitigen Erwartungen und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends, die unserer Meinung nach unser Geschäft, die finanziellen Konditionen und Betriebsergebnisse beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige wichtige Faktoren, durch die unsere tatsächlichen Ergebnisse, unsere Leistung oder Erfolge deutlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen können, die direkt oder indirekt in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die Gründe können vielfältig sein: allgemeine makroökonomische Bedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind; unsere Unfähigkeit, unsere Geschäftsstrategie und Pläne erfolgreich umzusetzen, oder unsere ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) zu verwirklichen oder Nichterfüllung unseres Programms zur Reduktion von Kohlenstoff (Project Green) im geplanten Kostenrahmen und dem gegebenen Zeitrahmen; oder Haftung für Umweltschäden sowie die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf dem Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 geendete Jahr aufgeführt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf uns am Tag dieser Pressemitteilung zugänglichen Informationen. Wir glauben zwar, dass diese Informationen eine vernünftige Grundlage für unsere Aussagen darstellen, dennoch können sie begrenzt oder unvollständig sein. Unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir eine gründliche Recherche zu allen möglicherweise relevanten verfügbaren Informationen durchgeführt haben. Diese Aussagen sind nicht sicher und Investoren sollten sich nicht blind darauf verlassen. Sie sollten bei der Lektüre dieser Pressemitteilung in Betracht ziehen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und unsere Leistung deutlich von unseren Erwartungen abweichen können. Dies gilt für alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen. Darüber hinaus stellen wir hier möglicherweise Informationen bereit, die im Sinne der Vorschriften zur SEC-Berichterstattung, die in den Wertpapiergesetzen niedergelegt sind, nicht unbedingt als "fassbar" anzusehen sind. Stattdessen liegen ihnen ESG-Standards und -Rahmenwerke (einschließlich Standards für die Messung der zugrundeliegenden Daten) und die Interessen von unterschiedlichen Stakeholdern zugrunde. Ein großer Teil dieser Informationen basiert auf Annahmen, Schätzungen oder Informationen dritter Parteien und befindet sich in der Entwicklung, weshalb Veränderungen möglich sind. Zum Beispiel können unsere auf Standards basierenden Aussagen sich aufgrund von Änderungen der Anforderungen von Rahmenwerken, Verfügbarkeit von Informationen, Änderungen unserer Unternehmensrichtlinien oder anzuwendender staatlichen Vorschriften oder sonstiger Faktoren, von denen wir einige nicht kontrollieren können, ändern. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Erkenntnissen und Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen. Wenn nichts Anderweitiges gesetzlich vorgeschrieben ist, fühlen wir uns nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es, aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Sonstigem. Wir übernehmen dafür keine Haftung. Darüber hinaus unterliegen die Informationen, die in unserem 2024 Nachhaltigkeitsbericht enthalten sind, einschließlich der in dieser Pressemitteilung aufgeführten Highlights, bestimmten wichtigen Hinweisen, die in diesem Kontext gelesen und berücksichtigt werden sollten.

1 ISO 37001 Zertifizierung für das Management System zur Bekämpfung der Korruption wurde für die UAE, das UK und für Betreiberunternehmen erlangt.

2 Copyright 2025 Morningstar Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Bericht enthält Informationen, die von Sustainalytics www.sustainalytics.com bereitgestellt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seiner externen Anbieter (Daten von Drittparteien). Diese dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine Empfehlung für ein Produkt oder ein Projekt dar oder eine Anlageempfehlung. Es besteht keine Garantie für ihre Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Ihre Nutzung unterliegt den folgenden Bedingungen: https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

