Berlin - Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, äußert sich zurückhaltend zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.



"Ich halte nichts davon, dass wir diese strategischen Diskussionen in der Öffentlichkeit führen", sagte Hoffmann am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. "Bei Taurus war immer klar, dass das auch im europäischen Gleichschritt passieren muss. Wir brauchen da einen engen Schulterschluss und keinen Alleingang." Es sei immer klar gewesen, dass es Ausbildungsvorlauf geben müsse. "Und all diese Fragen muss man vorher beantworten, bis es zu dieser Entscheidung kommt."



Der Termin am Mittwoch diene nicht unbedingt dazu, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Vereinbarungen über Waffensysteme zu schließen. "Ich denke, es wird um finanzielle Unterstützung gehen. Es wird darum gehen, wie man für die Ukraine eine Perspektive eröffnen kann, die partnerschaftlich aussieht und die natürlich auch auf Frieden zusteuert. Das werden die großen Überschriften heute sein, aber nicht einzelne Waffensysteme."





