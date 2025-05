EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Strategische Investoren bekunden Interesse an Geschäftsbereichen der Northern Data Group



Strategische Investoren bekunden Interesse an Geschäftsbereichen der Northern Data Group Frankfurt am Main - 28. Mai 2025 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("die Gesellschaft") teilt mit, dass verschiedene US-börsennotierte Unternehmen Interesse bekundet haben, Gespräche über den Erwerb von oder eine Fusion mit den Geschäftsbereichen Taiga Cloud und Ardent Data Centers aufzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data prüfen diese Optionen im Interesse von Gesellschaft und Aktionären; es sind jedoch noch keine Entscheidungen getroffen und es ist nicht gesichert, ob es hier tatsächlich zu einer Transaktion kommt. Northern Data hat strategische Berater mandatiert. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich Peak Mining läuft weiter. Investor Relations: Jose Cano

