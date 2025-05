Heute im Fokus die Zahlen von Nvidia sowie das Protokoll der letzten Fed-Sitzung - während an den Aktienmärkten wegen Trump der sogenannte TACO-Trade läuft: "Trump always chickens out"! Meint: Trump droht neue Zölle ein, die Kurse fallen - also kauft man, nachdem die Kurse gefallen sind im Vertrauen darauf, dass Trump die angekündigten Zölle wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...