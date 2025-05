MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aroundtown nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 3,15 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Wie erwartet schütte Aroundtown für 2024 das dritte Jahr in Folge keine Dividende aus./gl/mne/



