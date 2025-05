Lyken.AI führt differenziertes PaaS-Angebot ein, um starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu decken

VANCOUVER, British Columbia - 27. Mai 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSX-V: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz ("KI"), das Innovationen durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen vorantreibt, freut sich, die offizielle Umfirmierung und Umwandlung seines Infrastruktur-Portfoliounternehmens Cedarcross International Technologies Inc. zu Lyken.AI ("Lyken") bekannt zu geben. Dadurch positioniert sich Lyken als Plattform-as-a-Service- ("PaaS")-Anbieter der nächsten Generation, der den dringenden und wachsenden Bedarf an skalierbaren KI-Infrastrukturlösungen in Kanada und ganz Nordamerika decken soll.

Strategische Höhepunkte:

- PaaS-Modell: Lyken bietet umfassende Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Funktionen, die es Kunden ermöglichen, mit einem einzigen Partner vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen.

- Expansion: Lyken prüft aktiv den Erwerb von Rechenzentren und Entwicklungsmöglichkeiten, um die Nachfrage zu decken und den Umsatz weiter zu skalieren.

- Ökosystem-gestützte Skalierung: Lyken arbeitet mit einem hervorragenden Partnernetzwerk zusammen, einschließlich Super Micro, NVIDIA und Earthmade, und ermöglicht so moderne Datenverarbeitungs- und nachhaltige Infrastrukturlösungen.

- Kommerzielle Beschleunigung: Im Rahmen einer Partnerschaft mit Silver Birch entwickelt Lyken eine Markteinführungsstrategie, um eine solide Vertriebspipeline in Kanada und den USA aufzubauen.

- Zielgerichtete Markenidentität: Der Name Lyken, inspiriert von natürlichen Ökosystemen, steht für intelligente Infrastruktur und anpassungsfähige, kundenorientierte Lösungen.

Als Teil seiner Transformation wird Lyken bis zum Ende des dritten Quartals 2025 eine neue Unternehmenswebsite einführen, auf der das Unternehmen seine Plattformkapazitäten, Ökosystempartnerschaften und schlüsselfertigen Infrastrukturlösungen präsentieren wird. Die Website wird als zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner und Investoren fungieren, die Interesse an den End-to-End-KI-Infrastrukturangeboten von Lyken haben. Mit dieser neu gestalteten strategischen Ausrichtung befindet sich Lyken in einer günstigen Position, um eine führende KI-Infrastrukturplattform zu werden, die von Anfang an konzipiert wurde, um margenstarke Lösungen zu liefern, die Zeit bis zum Einsatz zu verkürzen und Datenverarbeitungsressourcen zu skalieren, wenn die Nachfrage steigt.

"Lyken ist mehr als nur eine Namensänderung - es ist das Fundament einer modernen, ganzheitlichen und differenzierten Plattform, um die enorme Nachfrage nach KI-Datenverarbeitungsleistung zu decken", sagte Adam Ingrao, CEO von Alset AI. "Mit dieser Transformation wird Lyken zu einem Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie: eine vollständige End-to-End-Lösung, die es KI-Unternehmen ermöglicht, den Einsatz von KI mit Geschwindigkeit, Vertrauen und Effizienz zu skalieren."

Laut der International Data Corporation und Fortune Business Insights werden die weltweiten Ausgaben für KI-Infrastrukturen von 46,15 Milliarden $ im Jahr 2024 auf 356,14 Milliarden $ im Jahr 2032 steigen, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 29,1 % entspricht, wobei Nordamerika weiterhin die führende Rolle bei dieser Kapital- und Innovationswelle spielen dürfte.¹

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) enthalten, die sich auf die erwartete Umgestaltung von Lyken beziehen, einschließlich der Pläne zur Einführung einer neuen Unternehmenswebsite und deren Zeitplan, der Ziele der Einführung der neuen Unternehmenswebsite, der Fähigkeit von Lyken, die erhebliche Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu befriedigen, die Auswirkungen und zukünftigen Bestrebungen des strategischen Rebrandings von Lyken, Lykens Pläne, Akquisitionen von Rechenzentren und Entwicklungsmöglichkeiten zu verfolgen, und seine Absichten, den Umsatz zu steigern, Lykens Potenzial, als Eckpfeiler des Wachstums von Alset AI zu dienen und sich als führende Boutique-KI-Infrastrukturplattform zu etablieren, sowie das Wachstum der KI-Branche. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "antizipieren", "könnten", "sollten", "dürfen", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen", "potenziell", "projizieren", "annehmen", "erwägen", "glauben", 'sollen', "geplant" und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" in den jüngsten Management's Discussion and Analysis und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

¹Quellen: Forbes Tech Council, 2023; IDC, 2024; Fortune Business Insights, 2024.

Links: IDC Report, Fortune Business Insights

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79757



