ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, im Geschäft mit der Automobilindustrie deute sich trotz der gegenwärtigen Konjunkturrisiken bei Halbleitern ein Aufschwung an. Frühindikatoren seien ein Indiz dafür, dass in diesem Jahr der Wendepunkt liege./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 13:56 / GMT





ISIN: NL0000226223

