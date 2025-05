DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chipwerte vor Nvidia-Zahlen gesucht

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte präsentiert. Während es in Seoul mit den Kursen dank sehr starker US-Vorgaben deutlich nach oben ging, drückten australische Inflationsdaten die Kurse in Sydney leicht ins Minus. Negative Vorzeichen dominierten auch in Hongkong, während sich die Börsen in Shanghai und Tokio kaum verändert zeigten. Aktien des Chipsektors waren in der Region zumeist gesucht, weil viele Anleger den Zahlen von Nvidia optimistisch entgegen blickten, die am späten Mittwoch veröffentlicht werden.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,6 Prozent nach. Auf der Stimmung lasteten schwache Zahlen der Temu-Mutter PDD Holding, deren Kurs daraufhin an der Nasdaq am Dienstag um fast 14 Prozent eingebrochen war. Die Zahlen weckten Zweifel an der Konsumfreude der chinesischen Verbraucher, hieß es. Alibaba verbilligten sich um 2,2 und Meituan um 1,1 Prozent. Dagegen gewannen Xiaomi 1,4 Prozent nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen. Der Composite-Index in Shanghai beendete den Handel kaum verändert.

An der Tokioter Börse gab der Nikkei-225-Index seine anfänglichen Gewinne ab und schloss kaum verändert. Belastend wirkte eine enttäuschend verlaufene Auktion 40-jähriger japanischer Staatsanleihen vor dem Hintergrund jüngst bereits gestiegener Renditen, wozu im Handel wiederum auf die hohen japanischen Schulden verwiesen wurde. In Reaktion auf das geringe Interesse an der Auktion zogen die japanischen Marktzinsen kräftig an. Im Chipsektor gewannen Advantest und Renesas 1,6 und 1,5 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul stieg der Kospi um 1,2 Prozent. Auch hier griffen Anleger zu Chipwerten in der Hoffnung auf gute Nvidia-Zahlen. SK Hynix gewannen 2,4 Prozent, die Aktie des Indexschwergewichts Samsung Electronics rückte um 3,8 Prozent vor.

In Sydney gab der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach, nachdem die Verbraucherpreise in Australien im April etwas stärker gestiegen waren als angenommen. Der Anstieg um 2,4 Prozent liegt allerdings im Rahmen des Zielbands der australischen Notenbank von 2 bis 3 Prozent, so dass Beobachter weitere Zinssenkungen für möglich halten.

Derweil hat die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt. Der Umstand, dass der Entscheid nicht einstimmig fiel und es eine Gegenstimme gab, wurde von einigen Marktteilnehmern als Zeichen für ein baldiges Ende des Zinssenkungszyklus der RBNZ interpretiert. Im Begleitkommentar zum Zinsentscheid warnte die RBNZ überdies vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft infolge des Handelskriegs zwischen den größten Volkswirtschaften. Der NZX-50-Index fiel um 1,75 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.396,90 -0,1% +2,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.722,40 -0,0% -5,9% 08:30 Kospi (Seoul) 2.670,15 +1,2% +11,3% 08:30 Schanghai-Comp. 3.339,93 -0,0% -0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.237,31 -0,6% +16,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1321 -0,1 1,1332 1,1359 +10,0% EUR/JPY 163,25 -0,2 163,51 162,93 -0,2% EUR/GBP 0,8387 -0,0 0,8387 0,8383 +1,5% GBP/USD 1,3497 -0,1 1,3510 1,3550 +8,3% USD/JPY 144,20 -0,1 144,28 143,45 -9,3% USD/KRW 1.371,80 -0,3 1.375,79 1.372,40 -7,2% USD/CNY 7,1810 -0,0 7,1824 7,1799 -0,5% USD/CNH 7,1878 -0,0 7,1898 7,1859 -2,1% USD/HKD 7,8374 -0,0 7,8380 7,8379 +0,9% AUD/USD 0,6439 -0,1 0,6445 0,6463 +4,8% NZD/USD 0,5970 0,4 0,5948 0,5976 +7,2% BTC/USD 108.950,90 0,0 108.915,55 109.165,65 +17,3% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,06 61,08 -0,0% -0,02 -13,8% Brent/ICE 64,22 64,29 -0,1% -0,07 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.312,50 3.302,23 +0,3% +10,28 +27,4% Silber 29,42 29,45 -0,1% -0,03 +5,3% Platin 966,44 956,96 +1,0% +9,48 +9,3% Kupfer 4,72 4,71 +0,2% +0,01 +16,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

