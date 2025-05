Die Rheinmetall-Aktie erreicht am Mittwoch erneut ein Rekordhoch, nachdem der Titel bereits am Dienstag einen neuen Spitzenwert markieren konnte. Dieses Mal ist der Auslöser für den Anstieg eine extrem positive Studie, die Anlegern Hoffnung auf weitere Kurssteigerungen macht. UBS hebt Kursziel drastisch an Die UBS hat der Aktie von Rheinmetall am Mittwoch ein neues Rekordkursziel verpasst. Die Großbank steigerte ihre Schätzung von 1840 € auf 2200 ...

