Genf - Die Weltorganisation für Meteorologie erwartet in den kommenden Jahren weitere Hitzerekorde. Das geht aus einem Bericht der WMO hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Demnach werden die Temperaturen in den nächsten fünf Jahren weiterhin auf oder nahe an den Rekordwerten bleiben, was die Klimarisiken und die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung erhöht. Die Organisation prognostiziert, dass die jährlich gemittelte globale Durchschnittstemperatur für jedes Jahr zwischen 2025 und 2029 zwischen 1,2°C und 1,9°C höher als der Durchschnitt der Jahre 1850-1900 sein wird.



Es bestehe eine 80-prozentige Chance, dass mindestens ein Jahr zwischen 2025 und 2029 wärmer sein werde als das wärmste Jahr in den Aufzeichnungen (derzeit 2024). Und es bestehe eine 86-prozentige Chance, dass mindestens ein Jahr mehr als 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau liegen werde. Der Bericht enthält keine globalen Vorhersagen für einzelne Jahre.



Die WMO schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die durchschnittliche Erwärmung über fünf Jahre für 2025-2029 mehr als 1,5°C beträgt, auf 70 Prozent. Diese Wahrscheinlichkeit stieg von 47 Prozent im Bericht des Vorjahres für den Zeitraum 2024-2028 und von 32 Prozent im Bericht für 2023-2027. Jede zusätzliche Erwärmung führe zu schädlicheren Hitzewellen, extremen Niederschlägen, intensiven Dürren, dem Schmelzen von Eisschilden, Meereis und Gletschern, der Erwärmung der Ozeane und dem Anstieg des Meeresspiegels, hieß es.





