FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.05.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ANGLE PRICE TARGET TO 30 (40) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 9200 (9700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOUTH32 TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 160 (185) PENCE - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14524 (14482) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1282 (1180) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 340 (325) PENCE - 'BUY' - LBBW RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 206 (190) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS NATIONAL GRID TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 775 (770) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 710 (670) PENCE - 'BUY'



