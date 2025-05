Mit der Tacoflow3 Duo bietet Taconova eine flexible Hocheffizienzumwälzpumpe an, die in Solarkreisen und Heizkreisen einsetzbar ist. Taconova, Hersteller von hydraulischen Pumpengruppen für Heizung und Solarthermie, hat eine neue Generation von Umwälzpumpengeneration auf den Markt gebracht. Die Tacoflow3-Serie bietet für Heizsysteme (max. 95 °C) oder Solaranlagen (max. 110 °C) eine breite Auswahl an Modellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das Sortiment reicht von den flexiblen Standardmodellen ...

