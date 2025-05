(neu: Kursentwicklung)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordrally von Rheinmetall kennt auch nach verdreifachten Kursen im laufenden Jahr kein Halten. Die Papiere des Rüstungskonzerns kletterten am Mittwochmorgen erstmals über 1.900 Euro und wurden in der Spitze zu 1.936 Euro gehandelt. Damit wächst das Kursplus 2025 auf 215 Prozent.

Der Nato-Gipfel in einem Monat wirft bereits seine Schatten voraus. Viel diskutiert wird über die Höhe künftiger Militärausgaben gemessen am prozentualen Anteil an der jeweiligen Wirtschaftsleistung (BIP) der Bündnisstaaten. Die USA etwa haben fünf Prozent gefordert.

Der UBS-Experte Sven Weier stockte sein Rheinmetall-Kursziel auf 2.200 Euro auf. Viele andere Experten haben die Marke von 2.000 Euro bereits hinter sich gelassen. Weier hält auch nach der rasanten Rally Militärausgaben von 3,5 Prozent des BIP, wie aktuell am Markt noch erwartet, bisher nicht für eingepreist und hob seine Umsatzerwartungen an.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte bei seinem US-Besuch gesagt, dass er beim Gipfel mit einer Einigung auf fünf Prozent des BIP rechnet - jenem Anteil, den US-Präsident Trump seit Längerem von den Europäern fordert.

Auch die MDax-Rüstungswerte Renk und Hensoldt erreichten Rekorde - letztere sogar trotz Dividendenabschlag. Das Jahresplus von Renk beträgt 325 Prozent, das von Hensoldt liegt bei 166 Prozent./ag/zb/jha/