Mitteilung der UBM Development AG:

Wohnen aus der Krise, UBM aber noch nicht in Gewinnzone

- Doppelt so viele Wohnungen verkauft wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres

- € 1,9 Mrd. Entwicklungspipeline mit rund 3.000 Wohnungen bis 2028

- Sondereffekt belastet Q1-Ergebnis, EK-Quote bei 29,4%

- Liquidität gezielt zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten eingesetzt

Die Zahl der Wohnungsverkäufe wurde im Vergleich zum bereits erstarkten Vorjahresquartal noch einmal verdoppelt. Dieser positive Trend zeichnet sich auch für das zweite Quartal ab und unterstreicht die hohe Nachfrage nach nachhaltigem Wohnraum. UBM investiert gezielt in eine Entwicklungspipeline mit Fokus auf Wohnbau. Derzeit befinden sich rund 3.000 Wohnungen in Planung, Entwicklung oder bereits im Verkauf. "Die Erfolgsgeschichte der Assetklasse Wohnen setzt sich 2025 fort" so Thomas G. Winkler, CEO der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...