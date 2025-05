Inflationserwartungen steigen - Anleger schauen auf Nvidia & Co.

Am Mittwochmorgen beginnt der DAX den Handel mit leichten Verlusten, nachdem er sich in den vergangenen Tagen in der Nähe seines Allzeithochs bewegt hatte. Die US-Aktienmärkte zeigen sich vorbörslich uneinheitlich, da Anleger auf wichtige Unternehmensberichte warten.

Makroökonomischer Überblick

In Deutschland blieb die Arbeitslosenquote im Mai stabil bei 6,3 %, was auf eine weiterhin robuste Lage am Arbeitsmarkt hindeutet. Die von der Europäischen Zentralbank erhobenen Verbraucherpreiserwartungen stiegen jedoch von 2,9 % auf 3,1 %, was auf zunehmende Inflationserwartungen hinweist. Am Abend werden die Protokolle der letzten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) veröffentlicht, die Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank geben könnten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Blickpunkt stehen heute die Quartalszahlen mehrerer US-Technologiekonzerne, die nach Handelsschluss erwartet werden:

Nvidia: Der Chiphersteller steht vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres. Es wird ein Umsatzanstieg von etwa 66 % auf rund 43,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen der US-Exportbeschränkungen nach China, die zu einem Inventarwertverlust von 5,5 Milliarden US-Dollar geführt haben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Nachfrage nach KI-Chips hoch.

Salesforce: Der Cloud-Spezialist dürfte einen Umsatz von rund 9,75 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von etwa 2,55 US-Dollar ausweisen. Wachstumstreiber bleiben die hohe Nachfrage nach integrierten Softwarelösungen und der Ausbau KI-gestützter Anwendungen.

HP Inc.: Das Unternehmen legt heute seine Quartalszahlen vor. Erwartet werden ein Gewinn je Aktie von rund 0,80 US-Dollar und Erlöse in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar. Der Fokus liegt auf der Entwicklung im PC- und Druckergeschäft sowie auf etwaigen Auswirkungen aktueller Zollrisiken im internationalen Handel.

