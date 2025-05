NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" belassen. Das Ende eines mehrwöchigen Streiks bei Mitarbeitern von Pratt & Whitney, die einem zweiten Angebot des US-Luftfahrtunternehmens zugestimmt hätten, sollte auch dem Triebwerksbauer MTU zugutekommen, schrieb Chloe Lemarie in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Bei Airbus habe sie derweil bisher keine Beeinträchtigungen von Erstflügen durch die Streiks beobachtet./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 02:37 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

© 2025 dpa-AFX-Analyser