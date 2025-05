Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland setzen auf Künstliche Intelligenz. Laut einer aktuellen Erhebung des Deutschen Mittelstands-Bundes nutzen bereits 33,1?Prozent der KMU mit bis zu 500 Mitarbeitenden aktiv KI-Technologien, weitere 24?Prozent befinden sich in der Testphase.KI kommt dabei vor allem in der Kundenkommunikation, bei der automatisierten Protokollierung von Meetings, in der Content-Erstellung für Marketing sowie bei der Dokumentenautomatisierung zum Einsatz. Gerade KMU profitieren davon, mit begrenzten Ressourcen manuelle Prozesse zu entlasten ...

