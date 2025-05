Berlin - Die Union hat die Grünen-Spitze dazu aufgerufen, die Bundeschefin der Grünen-Jugend, Jette Nietzard, aus der Partei zu werfen.



"Wenn die Grüne-Jugend-Vorsitzende nicht freiwillig aus der Partei austritt, dann müssen die Grünen sie wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Partei ausschließen", sagte Innenexperte Alexander Throm (CDU) der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Throm ergänzte, Verachtung und Hass gegenüber allen Polizisten sei eine Position der extremen Linken.



"Wenn sie in der Partei bleibt, sind die Grünen in der Sicherheitspolitik absolut unglaubwürdig", so Throm. Nietzard hatte zuvor ein Foto bei Instagram gepostet, auf dem sie einen Pullover mit einem polizeifeindlichen Slogan trägt. Später bedauerte sie das.





