Gleich zwei Aspekte geben der Airbus-Aktie am Mittwoch Rückenwind und treiben sie zeitweilig an die DAX-Spitze. Zum einen gibt es gute Nachrichten aus den USA von einem wichtigen Zulieferer für Airbus-Triebwerke, zum anderen nimmt der Strukturwandel im Konzern mit Blick auf den Nachfolger der wichten A320-Flugzeuge Gestalt an. Laut Mitteilung von US-Gewerkschaftern haben die Mitarbeiter des zum US-Mischkonzern RTX zählenden MTU-Triebwerkspartners Pratt & Whitney ein Tarifangebot des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...