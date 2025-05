In Immenstadt hat das Unternehmen eine erste Referenzanlage nach diesem Konzept realisiert, die der Erprobung dient. Ziel von Green Flexibility ist es, die Wirtschaftlichkeit der Speicherprojekte zu sichern und gleichzeitig regionalen Netzerfordernissen gerecht zu werden. Die Netzanschlussbegehren für große Batteriespeicher stapeln sich auf den Tischen der Netzbetreiber. Doch so richtig vorwärts geht es vielerorts nicht. Dies liegt unter anderem daran, dass die Netzbetreiber es für notwendig halten, erst neue Leitungen zu bauen, ehe die Großspeicher angeschlossen werden können. Dem will das Allgäuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...