München (ots) -28. Mai 2025. Auf der Erfolgsspur: Zwei Wochen nach Start übertrifft "Most Wanted" die Erwartungen und etabliert sich in den Top 10 der meistgesehenen Programme auf Joyn. Auf Instagram und TikTok feiern die Fans die Idee des neuen Joyn-Originals, in dem 15 Prominente quasi aus einem Gefängnis ausbrechen und fünf Tage auf der Flucht vor drei Huntern sind:"Die Show ist endlich mal was neues durchgehend spannend!" (veritas231176)"ich liebs. ich will nicht das es endet" (elly_2)"Kann es kaum erwarten die nächste Folge zu sehen" (s.r.2488)"Geilste show ever" (jette.di)"Es ist so eine mega Sendung. Ich Fieber jedesmal so mit. So eine Spannung!!!!! Alle machen das echt so gut !!!! Ich liebe ja trash tv, aber diese Sendung toppt bis jetzt finde ich alles !!! (nadja_a_n_s)Das ist "Most Wanted - Wer entkommt?"Simon Gosejohann liefert sich auf der Ladefläche eines Unimogs eine wilde Verfolgungsjagd durch die Weinberge bei Bingen. C-Bas und Chris von Bullshit TV treten auf dem Jetski die Flucht nach Leverkusen an. MMA-Kämpfer FlyingUwe macht seinem Namen alle Ehre und verlässt Winnweiler im Flugzeug. Elitesoldat Otto Bulletproof organisiert sich als Hunter einen Helikopter, um die flüchtigen Targets mit seinem Motorrad zu jagen. Und Extremsportler Joey Kelly schmeißt sich auf die Motorhaube eines Autos. Immer mittwochs zeigen die drei Hunter und 15 Ausbrecher in dem neuen Joyn-Original "Most Wanted" vollen Körpereinsatz und liefern sich mit Kreativität, Organisationstalent und den richtigen Komplizen ein spektakuläres Katz-und-Maus-Spiel durch den Westen Deutschlands. Produziert wird "Most Wanted" von Cheerio Entertainment."Most Wanted - Wer entkommt?", eine neue Folge immer mittwochs kostenlos auf Joyn