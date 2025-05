Laut dem BDEW-Elektromobilitätsmonitor geht es voran bei der Elektromobilität in Deutschland. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Neuzulassungen auf knapp 160.000 Fahrzeuge. Im Zeitraum von Januar bis Ende April 2025 wurden laut BDEW-Elektromobilitätsmonitor mit 158.503 so viele E-Pkw in Deutschland neu zugelassen wie noch nie in diesem Zeitraum der Vorjahre. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 111.005 vollelektrische Personenkraftwagen. Das ist ein Plus von über 40 Prozent. Dank des starken Jahresauftakts ...

