NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Beteiligungsausbau an der griechischen Alpha Bank sei für die Italiener attraktiv, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erwartet einen positiven Einfluss auf das Ergebnis je Aktie sowie die harte Kernkapitalquote 2027. Von der Überlegung einer Komplettübernahme geht sie derzeit aber nicht aus, da der Fokus wohl auf dem heimischen Markt liege. Eine Transaktion mit der Banco BPM mache dort strategisch am meisten Sinn. Sollte diese scheitern, sieht sie in den Griechen aber eine interessante Alternative./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 11:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 12:04 / BST

IT0005239360