Bern - Der Rüstungsbetrieb Ruag MRO darf 71 in Italien gelagerte Leopard-1-Kampfpanzer ohne Bewilligung nach Deutschland verkaufen. In die Ukraine dürfen die Panzer aber ausdrücklich nicht weitergegeben werden. Das hat der Bundesrat entschieden. Die 71 Panzer befinden sich zurzeit in Italien. Insgesamt verfügt die Ruag MRO über 96 Panzer dieses Typs. Erworben hatte sie sie 2016 vom italienischen Verteidigungsministerium. Bei 25 Panzern ist nach wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...