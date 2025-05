Die italienische Unicredit hat ihre Beteiligung an der griechischen Alpha Bank aufgestockt. In Athen knallen nicht nur an der Börse die Sektkorken. Griechenlands Notenbankchef sieht den gesamten Bankensektor des Landes im Aufwind. Mit kräftigen Kursgewinnen reagierte die Aktie der griechischen Alpha Bank auf die Ankündigung der italienischen Großbank Unicredit, ihre Beteiligung an dem Institut zu verdoppeln. Die Commerzbank-Aktie lag dagegen rund ein Prozent im Minus. Unicredit hatte am Mittwoch ...

