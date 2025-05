Das Unternehmen will "die Sanierungschancen des Insolvenzrechts nutzen", um den im vergangenen Jahr eingeleiteten Rückzug aus dem Privatkundengeschäft? abzuschließen. Gleichzeitig soll die Neuausrichtung zum "Software as a Service"-Anbieter für kleine und mittlere Photovoltaik-Installateure beschleunigt werden. Die Berliner Zolar GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Die rund 50 Beschäftigten wurden hierüber am Mittwoch informiert. Der operative Betrieb wird einer Mitteilung des Unternehmens zufolge weitergeführt, Löhne und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...