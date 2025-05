Jerusalem - Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch bestätigt, dass der Hamas-Chef Mohammed Sinwar bei einem Luftangriff der israelischen Streitkräfte (IDF) am 13. Mai getötet wurde.



Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz dem Knesset-Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung mitgeteilt, dass es zunehmend Hinweise auf Sinwars Tod gebe.



Am 13. Mai hatte die IDF eine große Anzahl von Bomben auf ein Tunnelsystem unter einem Krankenhaus in Gaza abgeworfen, um Sinwar zu treffen. Berichten zufolge wurde Sinwars Leiche zusammen mit etwa einem Dutzend seiner Berater gefunden, darunter auch Mohammed Shabanah, der als sein wahrscheinlicher Nachfolger galt. Trotz der Zurückhaltung, Sinwars Tod offiziell zu bestätigen, hatten IDF-Quellen bereits frühzeitig angedeutet, dass er sehr wahrscheinlich tot sei.



Mohammed Sinwar hatte die Führung der Hamas übernommen, nachdem sein Bruder Yahya Sinwar im Oktober 2024 getötet worden war. Shabanah wäre einer der Hauptkandidaten gewesen, um ihn als militärischen Führer der Hamas zu ersetzen. Von den ursprünglichen fünf Brigade-Kommandeuren der Hamas vor dem Krieg ist nun wohl nur noch der Kommandeur der Gaza-Stadt-Brigade, Az-adin-al-Hadad, am Leben, was ihn zum nächsten militärischen Chef der Hamas machen könnte.





