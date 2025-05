Das Pfund Sterling (GBP) geht unverändert gegenüber dem US-Dollar (USD) in die NA-Sitzung am Mittwoch und handelt flach um 1,3500, knapp unter dem Mehrjahreshoch vom Montag, stellt Scotiabank's Chief FX Strategist Shaun Osborne fest. Wichtige Redner der BOE halten am Mittwoch und Donnerstag Reden "Die inländischen Entwicklungen waren begrenzt, und ...

