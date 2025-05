© Foto: Christophe Gateau - dpa

Tesla bereitet sich auf ein historisches Ereignis vor - Investoren und Verbraucher schauen genau hin.Tesla zündet die nächste Stufe: Der Elektroauto-Pionier steht kurz davor, seine brandneue Robotaxi-Flotte auf die Straßen zu schicken - ein Meilenstein auf dem Weg zum vollautonomen Fahren. Zwar werden die Fahrzeuge aus der Ferne von sogenannten Teleoperatoren überwacht, also Menschen, die im Ernstfall blitzschnell eingreifen können - doch am Steuer sitzt: Niemand. Der Startschuss fällt Ende Juni in Austin, Texas - mit einer ersten Flotte von zehn autonomen Model Y, die innerhalb des Stadtgebiets unterwegs sein werden. Zunehmend äußern aber namhafte Investoren Zweifel an Elon Musk. Während …