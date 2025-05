Zürich - Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Mario Crameri (53) per 1. Juni 2025 als definitiven Leiter IT, Operations & Real Estate bestätigt. Seit dem 1. April 2025 ist Crameri bereits interimistisch in dieser Funktion tätig. Bereits seit Ende 2021 war Mario Crameri in verschiedenen Beratungsfunktionen für die Zürcher Kantonalbank tätig. Seine Fach- und Führungserfahrung beläuft sich auf über 30 Jahre, insbesondere in den Bereichen IT & Operations ...

