FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Dax-Rekord bei fast 24.326 Punkten und einem Jahresplus von 22 Prozent haben Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Der deutsche Leitindex schloss auf seinem Tagestief bei 24.038,19 Punkten mit einem Minus von 0,78 Prozent.

Dass sich im Dax zur Wochenmitte nicht mehr genug neue Käufer fanden, könnte auch am Risiko liegen, dass sich durch die Geschäftszahlen des KI-Riesen Nvidia nach Börsenschluss in den USA ergibt. Nvidia-Berichte haben große Bedeutung für die Anlegerstimmung - weit über den Tech-Sektor hinaus.

Einem Börsianer zufolge steht dieses Mal auch "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wackeliger geworden sei. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets schrieb: "Wer will schon auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn Nvidia, nach Marktkapitalisierung anderthalbmal so schwer wie der Dax, heute Abend auch über das Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheidet."

Der MDax rettete am Mittwoch noch ein Plus von 0,05 Prozent auf 30.648,82 Punkte über die Ziellinie, nachdem er im Verlauf bei knapp 30.830 Punkten den höchsten Stand seit gut drei Jahren erreicht hatte. Gerade der Mittelstand gilt als Profiteur der Milliardeninvestitionen der neuen deutschen Regierung./ajx/he

US67066G1040, DE0008469008, DE0008467416