Vor dem morgigen Feiertag, an dem am deutschen Aktienmarkt gehandelt wird, verebbten nach einem frühen Allzeithoch im DAX die Kaufaufträge. Der Leitindex ging mit Abschlägen auf Tagestief in den Feierabend. Die lange starken Aktien von Airbus und MTU rutschten ebenfalls. Vor Rheinmetall an die DAX-Spitze schoben sich indes am Nachmittag die Auto-Werte. Nach einem neuem DAX-Rekord bei knapp 24.326 Punkten und einem Jahresplus von 22 Prozent haben Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Der deutsche ...

