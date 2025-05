Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zuversichtlich, dass Deutschland Marschflugkörper vom Typ "Taurus" an sein Land liefern wird.



"Wir arbeiten in diese Richtung", sagte Selenskyj am Mittwoch "RTL Direkt". Allerdings habe er in der Frage Vertraulichkeit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vereinbart.



"Es gibt bestimmte Themen, bei denen wir uns geeinigt haben, dass wir das nicht öffentlich besprechen. Ich habe es dem Kanzler versprochen und ich halte mich daran", so Selenskyj weiter.





