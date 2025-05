EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung

Vonovia SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,22 € und wählt Michael Rüdiger sowie Dr. Marcus Schenck in den Aufsichtsrat



Bochum, 28. Mai 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,22 € je Aktie (2023: 0,90 €) für das Geschäftsjahr 2024. Damit

folgten sie dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand. Die Dividende liegt damit um rund 36 % über dem Vorjahreswert und unterstreicht den erfolgreichen Unternehmenskurs. Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich auch in diesem Jahr zwischen einer Aktiendividende und einer klassischen Bardividende entscheiden. Die Hauptversammlung stimmte darüber hinaus allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Dabei stand auch die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern an. Neu in das Gremium wurden Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck gewählt. Sie folgen auf Dr. Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller, deren Mandate mit der diesjährigen Hauptversammlung regulär endeten. "Mit Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck ziehen zwei erfahrene DAX-Aufsichtsräte und langjährige Manager mit internationalem Background in das Kontrollgremium ein. Mit diesen wichtigen Expertisen werden beide maßgeblich dazu beitragen, die Entwicklung von Vonovia mitzugestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt Clara C. Streit, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Vonovia SE. "Dr. Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller danke ich besonders herzlich für die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Mit wertvollen Kenntnissen, offenen Perspektiven und hohem Engagement haben sie wesentlich den Weg von Vonovia zum Marktführer mitgeprägt", betont Streit.

Alle derzeit amtierenden sowie ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurden jeweils mit großer Mehrheit entlastet. Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, bestellt.



Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre bei 65,38 % (2024: 68,67 %). Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind unter www.vonovia.com/hv einsehbar. Unter www.vonovia.com/presse/hv ist zudem ergänzendes Material zur Hauptversammlung verfügbar. Finanzkalender 2025: 6. August 2025: Halbjahresbericht 2025 5. November 2025: Zwischenbericht 3. Quartal 2025 Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit 535.000 Wohnungseinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume. Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und ausgezeichnetem Service. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



