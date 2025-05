Bochum - Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Mats Pannewig vorzeitig verlängert. Der 20-Jährige bleibt dem Bundesliga-Absteiger nun bis zum 30. Juni 2028 erhalten, teilte der Verein am Mittwoch. In der vergangenen Saison kam Pannewig auf 14 Einsätze für die Bochumer.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mats gemeinsam in die Zukunft gehen werden", sagte VfL-Geschäftsführer Sport Dirk Dufner. Der Verein sehe in dem Nachwuchsspieler großes Potenzial und wolle ihn gezielt fördern. Pannewig solle nach und nach eine größere Rolle im Team übernehmen.



Der junge Fußballer zeigte sich ebenfalls erfreut: "Ich habe mir bereits einen Traum erfüllt, für den Verein, bei dem ich bereits in der Jugend gespielt habe, Profi zu werden." Nun wolle er sich als Stammspieler etablieren und mehr Verantwortung übernehmen.





